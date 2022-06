“Spero che Will Smith e Chris Rock facciano pace“. Più chiara di così, Jada Pinkett Smith non poteva essere e dopo due mesi di silenzio dal “fattaccio”, lo schiaffone che il marito ha rifilato al comico americano durante la notte degli Oscar, ha preso ufficialmente posizione. Pochi giorni dopo il gesto che ha lasciato tutti senza parole innescando una polemica senza fine, l’attrice si limitò ad un laconico “questa è la stagione della guarigione ed io sono pronta” ma oggi che le acque sembrano essersi calmate (almeno in apparenza) si è esposta in maniera più esplicita. E lo ha fatto durante l’ultima puntata del Red Table Talk lo show che conduce in diretta su Facebook Watch assieme alla figlia Willow Smith e sua madre Adrienne Banfield-Norris. “Riguardo a quella sera, la mia speranza più profonda è che questi due uomini intelligenti abbiano l’opportunità di parlarne, rimarginare e riconciliarsi”, ha detto facendo riferimento a Will e Chris. “Lo stato attuale del mondo ha bisogno di entrambi“, ha poi aggiunto puntando sull’effetto pacificatore.

Insomma, Jada Pinkett Smith spera che le due star si chiariscano e trovino il modo di fare pace, magari con un faccia a faccia che per ora è appare lontanissimo. A mandare su tutte le furie Smith al Dolby Theatre, lo scorso 27 marzo, era stata una battuta di Chris Rock sulla testa rasata di Jada, che paragonò al Soldato Jane: non una scelta estetica quella dell’attrice ma più di necessità, visto che da anni soffre di alopecia e col tempo ha perso buona parte della sua chioma. E non è un caso che abbia deciso di esporsi proprio nel corso della puntata del talk dedicata alla malattia autoimmune. Quanto alla sua vita privata e alla presunta crisi col marito, ha detto: “Tutti abbiamo bisogno l’uno dell’altro, oggi più che mai. Fino a quel momento io e Will continueremo a fare ciò che abbiamo fatto negli ultimi ventotto anni, ossia capire questa cosa chiamata vita insieme. Grazie per l’attenzione”.