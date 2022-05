Lutto per Andrea Bocelli. È morta la madre Edi Aringhieri Bocelli. È stato lo staff del cantante a dare la notizia della sua scomparsa con un toccante post sul suo profilo Instagram. “È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi – si legge nel post -. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in paradiso. Tutti i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia, e l’intera famiglia Bocelli in questo momento. Per chi volesse rendere omaggio alla memoria di Edi, qualsiasi donazione all’ABF o ad altro ente di beneficenza sarà un fiore, non reciso, ma vivo, per contribuire a celebrare la sua memoria, di cui le siamo grati”, conclude il post. Più volte ospite di Domenica In, la signora Edi aveva sempre parlato con affetto ed entusiasmo del figlio, tenore di fama mondiale, spiegando di quanto, all’inizio, abbia dovuto lottare per valorizzare il suo talento, e dei nipoti Matteo, Amos e Virginia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial)