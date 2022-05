Per Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, “Quelle Brave Ragazze” non è solo un’esperienza piena di missioni imprevedibili e divertenti, ma anche un modo per conoscersi e stringere un’amicizia piena di affetto. Dopo la prima notte a Madrid (nel primo episodio, andato in onda giovedì 19 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW), le tre ragazze si sono incontrate a colazione e hanno chiacchierato della loro vita, dei loro amori e delle loro relazioni: Orietta e Mara sono sposatissime da anni, Sandra invece sogna ancora il grande amore…

Immagini concesse da Sky

Quelle Brave Ragazze è ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand