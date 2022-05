“Non usate la carta igienica nei bagni degli aerei”. A lanciare l’avvertimento è Brenda, la hostess americana divenuta una star su TikTok proprio grazie ai consigli che elargisce ai viaggiatori nei video che pubblica sul suo profilo. Originaria di Miami ma sempre in giro per il mondo grazie al suo lavoro, l’assistente di volo ha spiegato in un video perché è meglio “usare sempre della carta velina al posto della carta igienica” quando si utilizzano i bagni degli aerei.

Il motivo? “Quando c’è una turbolenza in volo e in bagno ci sono dei bambini beh, i bambini maschi che “puntano e sparano”, in un certo senso, “puntano” e “sparano” letteralmente ovunque nel bagno. E capita anche agli adulti. Di solito la pipì finisce con buone probabilità proprio sulla carta igienica che si trova accanto al wc, quindi se non vuoi quel genere di cose nelle tue regioni inferiori, la carta velina di solito è in alto, quindi è più pulita. Meglio usare quella invece della carta igienica”. Neanche a dirlo, sotto al suo video si sono scatenati i commenti, con molti utenti che sono rimasti sconvolti dalla rivelazione e tanti altri che hanno ironizzato sul fatto di doversi portare la propria carta igienica “come 30 anni fa”. “Avrei potuto passare tutta la mia vita senza saperlo. Grazie a Dio porto le salviette con me!”, si legge ancora tra i post.

Ma non è tutto. Brenda ha dato poi un altro consiglio ai suoi followers, questa volta di tutt’altro tenore: ha svelato infatti un “trucchetto” per passare “lisci” i controlli di sicurezza in aeroporto portando con sé liquidi di grandi dimensioni, superiori ai 100ml consentiti per singolo flacone. “Semplice, congelali – ha detto Brenda -. Così passano attraverso il checkpoint di sicurezza come solidi”.