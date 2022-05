Nei giorni scorsi, Britney Spears si è concessa una vacanza a Las Vegas, al Resorts World, in compagnia del compagno Sam Asghari e dell’amico Cade Hudson. Secondo il The Sun, però, non si è trattato solo di divertimento, ma anche di business. Una fonte ha rivelato al tabloid britannico che la popstar è in trattative con il resort per una residency. L’hotel di lusso la corteggia da tempo e per il suo soggiorno, le ha offerto una permanenza nella suite da 15.000 dollari a notte. “Celine Dion sta male e non può fare i suoi concerti previsti all’hotel, quindi adesso hanno bisogno di un’altra superstar. Le trattative sono sicuramente iniziate”, rivela, inoltre, la fonte.

Questa non sarebbe la prima residency a Las Vegas di Britney, che dal 2013 al 2017 ha tenuto una serie di concerti al Planet Hollywood. Se davvero tornasse sul palco questa volta, però, le cose sarebbero totalmente diverse. “Ricordo bene quando mi esibivo a Las Vegas. I 4 anni che sono stata lì sono potuta uscire solo 2 volte. Non sto mentendo”, aveva scritto qualche tempo fa la popstar, facendo chiaro riferimento alla conservatorship voluta dal padre dalla quale è riuscita a liberarsi lo scorso novembre. Una nuova era di Britney sta per iniziare, segnata finalmente dalla libertà; oltre ai (probabili) nuovi concerti, la cantante sui social aveva rivelato di star lavorando a un libro, quello della sua verità.