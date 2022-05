Thomas Markle, padre di Meghan, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Si sospetta un ictus, la notizia è stata resa noto dal sito TMZ. L’uomo, 77 anni, è stato fotografato mentre veniva caricato su una barella, indossava una maschera d’ossigeno, prima di essere trasportato d’urgenza in un ospedale in California. Quando ha avvertito il malore Thomas Markle si trovava a Tijuana, secondo alcune ricostruzioni non riusciva a parlare, su un foglio avrebbe comunicato i sintomi. “Mio padre si sta riprendendo in ospedale. Chiediamo il rispetto della privacy per la famiglia, la sua salute e il suo benessere. Ha solo bisogno di riposare”, ha comunicato in una nota Samantha, figlia di Thomas e sorellastra di Meghan. La donna, che vive in Florida, ha raggiunto suo padre dopo poche ore, al suo fianco era già presente il fratello Thomas Jr.

Secondo indiscrezioni il padre della duchessa di Sussex avrebbe dovuto partecipare al Giubileo di platino della regina Elisabetta II la settimana prossima a Londra, probabilmente come ospite in diversi programmi tv. Una partenza che quasi certamente sarà rinviata. Già nel 2018 Thomas Markle si era sentito male prima di partire per Londra, alla vigilia delle nozze della figlia con il principe Harry. Fu ricoverato in un ospedale messicano a causa di problemi cardiaci, sottoposto a un intervento urgente. La rottura con la duchessa era arrivata poche settimane prima del Royal Wedding, quando Thomas fu accusato di aver venduto scatti imbarazzanti ai tabloid.

“Mi sono sentita tradita e ferita. Io e Harry abbiamo chiamato mio padre e gli abbiamo chiesto se avesse accettato di vendere alcune foto ai tabloid scandalistici. Rispose: ‘No, assolutamente no’. Gli spiegai che, se mi stava mentendo, avrebbe danneggiato non solo me e Harry, ma anche i figli che avremmo avuto in futuro. Lui continuò a mentirmi. E questo mi ha lasciato scioccata per sempre”, commentò Meghan in un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Molti si chiedono se la Duchessa farà un passo indietro di fronte alla malattia del padre, se riuscirà a perdonarlo. Per ora tutto tace.