“Da quando sono diventata madre, penso che la gente stia sempre li a vedere quanto sono una brava mamma nonostante io pensi di esserlo e tutte noi madri cerchiamo di fare il massimo per i nostri figli perché non c’è una madre migliore delle altre e non è una gara“. A dirlo è Chiara Ferragni che, a margine del talk “Forti Insieme”, da lei organizzato insieme a Pantene per sostenere l’imprenditoria e l’empowerment femminile, ha parlato con La 27esima Ora del Corriere della Sera, confidando i suoi pensieri e i suoi sentimenti riguardo a maternità, lavoro, successo e critiche. “Quando diventi mamma per la società non sei più quasi nient’altro. Penso sempre che ogni cosa che faccio venga sempre un po’ scrutinata, guardata con la lente di ingrandimento. Sembra quasi che si debba scegliere se essere più imprenditrice o più madre: l’idea che si possa essere entrambe le cose c’è ancora poco“, ha spiegato l’imprenditrice digitale che è mamma di due bimbi, Leone e Vittoria. Immediato poi il paragone con i padri: “Qualsiasi cosa facciano nei confronti della famiglia viene esaltata. Per le madri è normale. Spero che la nuova generazione lotterà per cambiare questo principio”.

Quindi Chiara Ferragni ha spiegato come la forza in se stessa che ha oggi le arriva dalle difficoltà affrontate in passato, quando poco più che ventenne, lottava per costruire la sua carriera. All’epoca aveva lasciato l’Italia e si era trasferita a vivere da sola negli Stati Uniti, a Los Angeles: “Sono andata a Los Angeles perché volevo emanciparmi, far vedere a tutti che riuscivo a lavorare bene anche all’estero. Quando avevo 22 anni vedevo che c’era tanto accanimento verso di me da parte di persone più grandi. Temevo che avessero ragione, avevo molta paura di fallire ma io ho sempre cercato di non farmi scalfire. Devi crescere e capire che puoi contare su te stessa. Viverla in modo ironico è la base per fregarsene. Allora mi sono fatta una lista di cose che non funzionavano nella mia vita e ho cominciato a elaborare pensieri positivi su alcuni obiettivi fissati. Tante problematiche si sono risolte da sole”, ha concluso. Chissà, noi lo speriamo, che ancora una volta questo suo esempio pratico possa essere d’aiuto a tante persone che stanno affrontando un momento di sconforto.