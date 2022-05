È successo tutto in pieno giorno, davanti agli occhi dei tanti passanti che attraversavano la centralissima Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Una coppia ha fatto sesso proprio sul balcone che si trova sopra alla boutique di Prada, dietro al vetro della finestra. La scena non è passata inosservata: qualcuno, probabilmente alzando gli occhi verso l’iconica cupola azzurra, ha intercettato i movimenti sospetti e ha iniziato a filmare. Neanche a dirlo, il video è diventato subito virale sui social: nel filmato si vedono un uomo e una donna in t-shirt bianca muoversi in modo assolutamente inequivocabile, incuranti della folla che continua il suo andirivieni.