Fedez e J-Ax, pace fatta. Qualche segnale, dopo i 4 anni di lontananza, era arrivato da una Instagram story postata da Federico il 15 maggio scorso. Ora un post che fa commuovere le migliaia di fan. Sinceri e spontanei, i due si abbracciano in una serie di foto, giocano e arriva anche lo scatto nel quale la coppia è assieme a Vittoria, la piccola di casa Ferragnez che “lo zio Ax” non aveva probabilmente mai visto. “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima – si legge nel commento firmato “Federico e Alessandro” – Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena. La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme”. Poi concludono: “Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone ‘È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me’. Alessandro e Federico“. I commenti commossi dei fan sono tantissimi. E Fedez in una story rende tutti ancora più curiosi: “Preparatevi perchè è una bombetta”, scrive. Non vediamo l’ora che sia domani ma siamo molto felici, intanto, di vederli di nuovo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)