Rihanna è diventata mamma. La star della musica mondiale, come scrive il sito TMZ.com, ha partorito il 13 maggio a Los Angeles, ma non è ancora noto il nome del piccolo, un maschio, che la cantante ha avuto insieme ad A$AP Rocky. I due erano stati visti insieme per l’ultima volta il 9 maggio in un ristorante di Santa Monica, in California.

La popstar, originaria delle isole Barbados, aveva annunciato la sua gravidanza pubblicando alcuni scatti con il pancione durante lo scorso mese di gennaio. Per il resto, scarne notizia – compresa quella del parto trapelata solo a quasi una settimana di distanza – sulla maternità della star 33enne. Da quando erano state diffuse le prime foto, però, Rihanna non si era più sottratta agli obiettivi dei fotografi, e aveva anche parlato della dolce attesa con i giornali.

“Quando le donne rimangono incinta, la società tende a farle nascondere, dice loro che non sono sexy durante la gravidanza ma torneranno ad esserlo… Non credo in questa idiozia. Quindi sto indossando cose che forse non avrei avuto il coraggio di indossare prima di rimanere incinta”, aveva spiegato a Refinery29 alcuni mesi fa. Il compagno di Rihanna, rapper di fama negli Usa, era stato arrestato lo scorso mese appena atterrato all’aeroporto di Los Angeles dalle Barbados per una discussione avuta nel novembre 2021 con un uomo che rimase ferito a una mano.