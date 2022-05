Polpe e passate di pomodoro, le migliori secondo Altroconsumo. Criteri di giudizio diversi, a cominciare dall’uso di pomodori italiani. Poi, qualità delle materie prime, percentuale di sale, eventuali muffe e pesticidi. Non può mandare la fondamentale lettura dell’etichetta, naturalmente l’assassio e infine il packaging. 70 equivale a ottimo.

LE POLPE, la top five di Altroconsumo

Esselunga – 74 punti. Prezzo per confezione 1,05 -1,40 euro.

De Rica – 73 punti. Prezzo per confezione 2,09 – 2,84 euro.

Coop, polpa biologica – 73 punti. Prezzo per confezione 0,79 – 1,35 euro.

Ortolina – 73 punti. Prezzo per confezione 1,95 – 2,49 euro.

De Cecco – 70 punti. Prezzo per confezione 1,19 euro.

Le polpe “buone”: Mutti (69), Cirio (68), Petti (68), Santa Rosa (68), Bio Foods (67), Italiamo LIDL (67), Pomì (67), Conad (66), Delizie del Sole Eurospin (65), Natura Toscana (63), Valfrutta (61), Carrefour Bio (60).

Le “medie”: Alce nero (58), Naturasì (56).

LE PASSATE, la due migliori secondo Altroconsumo

Mutti – 71 punti. Costo della confezione 700 grammi 0,94 – 1,79 euro

AlceNero – 71 punti. Costo della confezione da 500 grammi 1,60 – 2,15 euro

Le passate “buone”: La Torrente (63), Petti (69), Le Conserve della nonna (67), Cirio passata verace (67), Valfrutta (64), Pomì (61).