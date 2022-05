Assenza di feeling, frecciatine, parole chiare nelle interviste: tra Tiberio Timperi e Monica Setta non scorre buon sangue. La tensione si è accesa nuovamente tra i padroni di casa a “Unomattina in Famiglia“, che conducono con Ingrid Muccitelli, durante uno spazio dedicato all’Eurovision Song Contest. Un battibecco con al centro i look di Laura Pausini, l’esperto di moda Stefano Dominella si è mostrato molto critico verso gli abiti scelti dall’artista di Solarolo: “La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità”. Monica Setta, temendo una polemica, ha provato a frenare il suo ospite: “No, no, non sono d’accordo. Non solo perché stai dicendo una cosa di una donna e non si parla del peso delle donne, assolutamente”, Dominella ha replicato nuovamente senza arretrare: “Non del peso, io parlo dello stile. Per indossare un abito di Versace di maglia elasticizzata devi essere Chanel“, riferendosi alla concorrente in gara per la Spagna. Sostenuto anche dalla giornalista Concita Borrelli, ospite in studio: “Non è una questione sessista, se permetti Monica. Però quando ci vestiamo, guardiamoci allo specchio. Lei indossava Valentino by Piccioli. Bisogna stare attenti ai colori, è un grande spettacolo, un grande palco. Ha trasformato Valentino in una sartoria romagnola“.

La Setta ha provato a cambiare argomento: “Mi sembra che i colori fossero perfetti e io direi guardiamoci anche al cervello, più che al peso. Fermiamoci, perché altrimenti divaghiamo troppo e noi dobbiamo seguire la scaletta.” Da qui l’inizio dello scontro con Timperi, infastidito dal cambio repentino: “Eh beh, siamo qui per questo Monica, eh…“, con la replica della conduttrice “Non per divagare, siamo qui perché questa è la scaletta e la dobbiamo seguire.”

“E certo, proprio per questo. Mica siamo all’Eurovision Song Contest“, la controreplica di Timperi in un botta e risposta continuo: “Eh appunto, siamo a Uno Mattina in Famiglia“, le parole della giornalista. “Vai, vai, andiamo”, la chiusura finale di Tiberio in un clima a dir poco infuocato.