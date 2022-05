Paura in diretta per Roger Balduino. Il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 si è infortunato durante una sfida contro Clemente Russo facendo preoccupare i compagni e il pubblico a casa. Il concorrente, infatti, inizialmente si è accasciato a terra senza spiegare cosa stesse accadendo. Poi è arrivato il chiarimento dell’inviato Alvin che ha parlato di un infortunio al piede e alla caviglia.

“È stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni”, ha spiegato Alvin in diretta.

Un ulteriore aggiornamento è poi arrivato al termine della puntata. “Per fortuna non ci sono fratture ma si tratta di una distorsione – ha specificato Alvin – Nei prossimi giorni capiremo se Roger potrà continuare la sua avventura sull’Isola”. Intanto, però, i naufraghi non hanno potuto nominarlo per il televoto.