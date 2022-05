Il presidente della Francia Emmanuel Macron chiese la squalifica dei Maneskin all’Eurovision. Il retroscena è stato reso noto in un articolo della Bbc che ripercorre la polemica di un anno fa, quando la Francia accusò Damiano David di aver sniffato cocaina in diretta mondiale. Accusa che esplose sui social mentre guidava la classifica, prima dell’esito del televoto, Barbara Pravi, in rappresentanza della Francia, con lo svizzero Gjon’s Tears per la Svizzera, classificatisi poi al secondo e al terzo posto.

Accuse finite nel vuoto dopo l’inchiesta formale dell’EBU con il cantante risultato negativo al test antidroga. Stéphane Bern, commentatrice per la Francia della scorsa edizione, ha svelato di aver ricevuto nel momento topico un messaggio anche da Macron: “‘Fai qualcosa, per favore’ mi scrisse. Ricordo che fu subito un gran casino. Ho ricevuto tanti messaggi sul mio telefonino che mi dicevano che i Maneskin dovevano essere squalificati, invitandomi a fare qualcosa prima di subito.” Non solo, fu sollecitata anche dal Ministro per gli Affari Europei, presente in quel momento a Rotterdam: ‘Cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare? Per favore, fai qualcosa’”.

“Ma cosa avrei potuto fare? Non ero io a condurre. E non sono certo il presidente dell’Eurovision”, spiega la commentatrice alla Bbc sottolineando la presenza della francese Delphine Ernotte alla presidenza dell’EBU, quest’ultima si schierò in maniera chiara: “Se vittoria deve essere, deve essere per merito, non per la squalifica di chi ha conquistato il primo posto”.

Il volto della tv francese ha rivelato la grande passione di Macron per la manifestazione europea: “Guarda sempre l’Eurovision. È una cosa molto patriottica da fare. (…) Quello che certamente non dimenticherò è che mi fu chiesto di interrompere la competizione per volere del presidente Macron”, ha concluso Bern. Una notizia che il presidente francese non ha commentato o smentito.