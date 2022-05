“Sono risultato positivo al Covid”. Con queste parole, su Twitter, Bill Gates ha annunciato di aver contratto il virus. “Ho sintomi moderati – continua. Seguirò il consiglio degli esperti di rimanere in isolamento fino a quando non starò di nuovo bene”. Gates è da tempo impegnato nella lotta contro il Covid, anche attraverso la sua fondazione, la Gates Foundation, attiva nel garantire vaccini e farmaci ai paesi più poveri. “Sono fortunato, perché sono vaccinato, ho avuto il booster e ho accesso a un ottimo servizio sanitario”, scrive Gates, che il 23 maggio arriverà in libreria con Come prevenire la prossima pandemia. L’imprenditore, qualche tempo fa, aveva parlato della probabilità dell’arrivo di varianti del virus ancora più pericolose. Per questo il suo obiettivo, ora, è quello di creare un team di esperti all’interno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per prevenire nuove ondate. Intanto, la sua Fondazione spenderà 120 milioni di dollari per aumentare l’accesso alla piccola antivirale per i paesi a basso reddito.

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022