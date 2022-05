Era ottobre scorso quando Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri riempivano le pagine di cronaca rosa con la fine della loro relazione. Il (presunto) tradimento, il servizio di Striscia la Notizia, le parole della figlia Jolanda Renga e tutto ciò che per giorni si è scritto e raccontato. Adesso, a distanza di mesi, si torna a parlare dell’attrice romana (nuova giudice della prossima edizione di X Factor). Questa volta il pettegolezzo ha un altro tono: “Ambra, il bacio con un nuovo cavaliere“, scrive Diva e Donna su Instagram, nella didascalia a corredo di un romantico scatto. Poi, nei dettagli: “La conduttrice ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri. In questa immagine esclusiva […] Ambra bacia un uomo misterioso che frequenterebbe da poche settimane”, si legge ancora nel post pubblicato ieri 12 maggio. Ma lui, chi è? Ecco intanto diversi commenti di congratulazioni e giubilo, a dimostrazione dell’affetto di cui è circondata la conduttrice e attrice 45enne. Solo qualcuno, forse nostalgico, ha scritto: “Pensavo che sarebbe tornata con Renga”.

Ambra Angiolini e Francesco Renga, infatti, sono stati una coppia per 11 anni. Dal loro amore sono nati Jolanda e Leonardo, ma la relazione è terminata definitivamente nel 2015. Tra i due sembra esserci ancora un bel rapporto. Lo scorso novembre, infatti, nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante si era espresso con parole d’affetto: “Io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia. Io credo che la cosa più giusta e più bella dell’amore sia proprio il rispetto dei ruoli e di quella che è la felicità dell’altro. Nel momento in cui i figli vedono che i genitori sono sereni magari anche a tratti felici e soprattutto che si vogliono bene e hanno una visione comune della famiglia, vuol dire che hai fatto un buon lavoro per loro”. “È stato difficile arrivare a questo punto oppure è stato naturale?”, gli chiese in quell’occasione la conduttrice di Verissimo. Quindi Renga concluse: “No, non è stato naturale. Sarei ipocrita se lo dicessi. Quando finisce una grande storia d’amore è sempre una sconfitta, la vivi con dolore. Ti chiedi ‘dove ho sbagliato?’, o almeno questo è quello che fanno le persone con una coscienza, altrimenti si dà la colpa all’altro e basta. C’è anche un grande senso di colpa per i figli, quello spesso può farti assecondare comportamenti dei tuoi figli che altrimenti non avresti accettato. Magari lasci passare delle cose, è un casino. Vedendo i miei figli sereni, adesso quel senso di colpa è passato“.