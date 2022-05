Nella sua lunga carriera, Madonna ha sempre trovato il modo di reinventarsi, rimanendo costantemente attenta alle nuove tendenze e tecnologie. All’età di 63 anni, la sua voglia di creatività non si arresta e, qualche giorno fa, ha presentato il suo nuovo progetto: opere NFT (certificazioni digitali che attestano la proprietà di oggetti virtuali). La star ha collaborato con Beeple, Mike Winkelmann, alla creazione di tre video digitali dal titolo Mother of creation: “L’apertura di ogni video è essenzialmente io che partorisco. Sto facendo quello che le donne hanno fatto fin dall’inizio dei tempi, cioè partorire. Ma a un livello più esistenziale, sto dando alla luce l’arte e la creatività”, spiega la cantante. Le immagini sono eteree e inquietanti allo stesso tempo e mostrano Madonna mentre dà vita a elementi naturali, come alberi e animali. “Volevo indagare il concetto di creazione, non solo il modo in cui un bambino entra nel mondo attraverso la vagina di una donna, ma anche il modo in cui un artista fa nascere la creatività”. Nei video, Luisa Ciccone appare nuda e, per creare un’immagine simile all’originale, sono state utilizzate delle scansioni 3D del suo corpo.

I proventi degli NFT andranno in beneficenza a tre organizzazioni che aiutano donne e bambini, tra le quali anche Voices of children. La trovata di Madonna ha fatto, ovviamente, chiacchierare i fan, che sul web si sono divisi. C’è chi, entusiasta, ammira l’infinita creatività e voglia di fare della cantante: “Sei l’artista più visionaria di questi tempi, regina”. C’è anche, però, chi la ridicolizza e non apprezza la sua ultima follia: “Qualcuno può per favore dire gentilmente a Madonna che non tutti vogliono vedere la sua vagina?”.