Brutta avventura per Giulia De Lellis. La nota influencer ha vissuto attimi di sconforto al rientro da un viaggio di lavoro a Formentera. De Lellis si è ritrovata per sbaglio a Londra: “Fermate il gioco. Ho perso la coincidenza, la vita, i bagagli, la gioia, tutto”, ha scritto sui social. Lo sfogo è continuato: “Ho perso un pranzo di lavoro importante, non ho makeup, non ho skincare, ho la fronte bruciata, non ho i miei bagagli, ho perso un evento”.

De Lellis ha ammesso di aver sospettato di uno scherzo de Le Iene che, però, questa volta (in passato l’hanno resa “vittima” di uno dei loro scherzi), si sono rivelate estranee ai fatti. Durante la permanenza in aeroporto, l’influencer è stata anche perquisita: “Mi hanno appena fatto una perquisizione. Così, a caso. Ovviamente tutto ok, ma…”. Dopo aver atteso diverse ore, la De Lellis è potuta finalmente partire verso la sua prossima destinazione.