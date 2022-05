Procede la visita di Mark Zuckerberg in Italia. Dopo essere stato a Torino, e aver pranzato allo stellato Ristorante Del Cambio guidato dallo chef Matteo Baronetto, nelle scorse ore è arrivato a Milano. Alle visite di piacere, il fondatore di Facebook, ha aggiunto anche impegni di lavoro. Come ha documentato su Instagram, infatti, nel capoluogo lombardo ha partecipato a un incontro con Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica: “Bello essere di nuovo a Milano per discutere dei progetti per i nuovi smart glass con Leonardo Del Vecchio e il team EssilorLuxottica. Qui Leonardo sta utilizzando un prototipo della nostra interfaccia neurale polsiera Emg che ti permetterà di controllare gli occhiali e altri dispositivi”.

