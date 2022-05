Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Brividi” (insieme a Blanco), continua il successo di Mahmood. Il cantante, nato a Milano 30 anni fa, in questi giorni è in giro per l’Europa con il Ghettolimpo Tour. Anversa, Parigi, Amsterdam sono alcune delle città dove sta portando la sua musica. Il 2 maggio scorso, invece, si è esibito a Londra. Mahmood si è presentato sul palco dello Shepherd’s Bush Empire con un outfit sorprendente (non per i fan che, in realtà, conoscono bene il suo stile eccentrico). Un completo total white aderente con gonna e tasconi laterali. A sorprendere, però, è stato l’originale passamontagna con cui ha coperto totalmente il proprio viso. Un look accattivante e che ha conquistato il pubblico, co-protagonista di uno show atteso da ormai diverso tempo e rimandato a causa della pandemia. Sotto agli scatti della serata pubblicati su Instagram, sono arrivati molti commenti. Tra questi anche quello di Sandra Milo, che ha scritto: “Ce lo abbiamo solo noi un cantautore originale e stiloso come te”. Una commentatrice, però, le ha risposto: “Se mettersi una mutanda in faccia significa avere stile… penso proprio di avere le idee confuse”. Secca la replica dell’attrice: “Lei, pur essendo molto ma molto più giovane di me, ha una concezione della moda meno innovativa della mia. Si è visto e fatto già tutto nel campo delle tendenze. Perlomeno Mahmood non è uno che si ripete”.

Nella seconda metà del mese di maggio continuerà il tour anche nelle città italiane, ma prima c’è una data fondamentale: quella del 10 maggio, ovvero quando inizierà l’Eurovision Song Contest. L’evento musicale più atteso dell’anno si terrà a Torino e l’Italia parteciperà con il singolo di Mahmood e Blanco “Brividi”. Stando a quanto riportato da Rai News che cita La Stampa, nel pomeriggio di oggi 5 maggio, si terranno le prime prove. Sembra, però, che Mahmood dovrà fare a meno del collega, impegnato a Firenze con il suo Blu Celeste Tour. Una seconda prova, invece, è prevista durante la mattinata di sabato 7 maggio.