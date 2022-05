Paura nel pomeriggio di ieri a Firenze per una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.7 avvertita intorno alle 17.50. L’epicentro è stato individuato nel territorio di Impruneta, a 4 km a sud ovest dal paese e a una profondità di 10 km. Fortunatamente non sono stati registrati danni, mentre la scossa è stata sentita anche a Siena. In quel momento proprio a Firenze si stava tenendo il Consiglio regionale e la seduta è stata immediatamente sospesa.