Stava conducendo il suo show comico quando un uomo si è lanciato sul palco e lo ha aggredito. È accaduto allo stand up comedian Dave Chappelle durante “Netflix is a Joke“, un evento live dedicato alla comicità e organizzato dalla piattaforma streaming all’Hollywood Bowl di Los Angeles. L’aggressore non è stato ancora identificato. Chappelle non ha riportato ferite e, alzandosi, ha commentato: “Era un uomo trans”. Il motivo? Nel suo show The Closer, Chappelle ha fatto alcune affermazioni molto criticate dalla comunità Lgbtq+. L’ondata di polemiche è arrivata fino al cuore di Netflix: alcuni dipendenti della sede di Los Angeles hanno protestato e i lavoratori transgender della piattaforma hanno chiesto di ritirare lo show. Cosa che non è stata fatta. Se da un lato le critiche sulla cifra comica di Chappelle sono molte, altrettanti sono gli spettatori e i fan che amano l’attore e comico. Da segnalare la battuta di Chris Rock (anche lui presente alla serata) subito dopo l’aggressione: “Era Will Smith?”, ha chiesto, con chiaro riferimento a quanto accaduto durante la nostte degli Oscar.