“Johnny era così bello, divertente, dolce. Faceva il pendolare ogni settimana avanti e indietro da Vancouver, ma aveva cominciato sempre più regolarmente a mettersi nei guai: risse nei bar, scaramucce con la polizia. Aveva iniziato a perdere i suoi voli per tornare a Los Angeles dopo aver dormito troppo e, quando tornava a casa, si mostrava geloso e paranoico per quello che ‘avevo combinato’ mentre lui non c’era“. No, questa non è l’ennesima stoccata di Amber Heard nel processo per diffamazione in corso in Virginia. Anche se il soggetto è sempre Johnny Depp, a parlare questa volta è Jennifer Grey, la “Baby” Houseman del film cult Dirty Dancing. Forse non tutti sanno, infatti, che i due hanno avuto una breve frequentazione proprio alla fine degli anni ’80 e ora, dopo quasi quarant’anni, l’ex attrice ha deciso di parlarne per la prima volta apertamente, rivelando i dettagli di quel rapporto. Lo ha fatto nella sua autobiografia “Out of the corner“, in uscita oggi 3 maggio: “Ho attribuito il suo cattivo umore e la sua infelicità al fatto che si sentiva troppo infelice e impotente per uscire da 21 Jump Street (serie tv, ndr)”. Secondo quanto riporta The Independent che ne pubblica un’anticipazione, dopo due sole settimane di relazione, Depp le chiese già di sposarlo. Peccato però, che al matrimonio non ci arrivarono: Jennifer Grey lo lasciò infatti dopo che lui iniziò a fare quello che oggi definiremmo “ghosting“, ovvero dopo che lui partì e non si fece più sentire con lei.