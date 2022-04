Il 22 aprile Anna Falchi ha compiuto cinquant’anni. Attrice, icona sexy e conduttrice, ora impegnata su Rai2 alla guida de “I Fatti Vostri“. Un volto noto al grande pubblico televisivo ma per anni al centro del gossip per i suoi amori, con il settimanale “Oggi” traccia un bilancio sentimentale non sempre positivo: “Fiorello fu il mio primo amore, fu un’esplosione, una botta di adrenalina. Eravamo sulle copertine di tutti i giornali. L’avevo beccato a tradirmi. Abbiamo sofferto, mi ero appena lasciata e in Romagna organizzai un mega party, invitando chiunque conoscessi. Affittai persino un albergo per gli ospiti. Fu liberatorio! Volevo ripartire, è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno. La fine della storia con Fiorello è stato il mio primo dolore d’amore.”

La relazione con Max Biaggi durata due anni: “Un ragazzo intelligente, equilibrato. Con i piedi ben piantati a terra, nonostante facesse un lavoro completamente folle. Sempre a rischio della vita.” L’amore giunto all’altare con il manager Stefano Ricucci a cui riserva ancora parole affettuose: “È l’ideale di uomo che tutte vorrebbero accanto. Romantico, generoso, dedicato. Regalava il suo tempo a me, pur essendo impegnato come uomo d’affari. Ci ha messo un po’ per conquistarmi, ma con lui sono arrivata alle nozze. Quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita. Credevo nel progetto comune, ma mi sono ritrovata ad affrontare cose più grandi di me, in un mondo in cui non c’entravo nulla.”

Anna è rimasta al suo fianco anche nel periodo buio, quello del carcere: “Ho resistito ancora un anno ma dopo è finita semplicemente perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l’ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via”, ha spiegato al settimanale diretto da Carlo Verdelli. Da più di dieci anni la Falchi è legata sentimentalmente ad Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. Solo di recente sono andati a convivere, ma la conduttrice rivela: “E’ un’esperienza che ci sta mettendo alla prova. Facciamo vite diverse con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra un paradosso ma è così”.