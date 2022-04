“Il nostro amore non è finito, si è trasformato”, diceva Elodie a proposito di Marracash, lo scorso gennaio in un’intervista rilasciata a Grazia. A distanza di tre mesi, le cose potrebbero essersi nuovamente evolute. La cantante e il rapper, infatti, sono stati di nuovo paparazzati insieme. La loro storia d’amore era nata nel 2019, sul set del video di Margarita: due anni intensi, terminati a ottobre 2021 sul set di un altro video, quello di Crazy Love, di Marracash. Nessuna relazione ufficiale nel frattempo, solo voci di un flirt mai confermato tra Elodie e Davide Rossi, marketing manager di Armani. E ora il colpo di scena. Nei giorni scorsi, la rivista Chi ha pizzicato Marracash mentre entra nella casa milanese di Elodie. “Non abbiamo mai vissuto insieme e non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”, diceva la cantante a Grazia. Che nel frattempo ci abbiano ripensato?

