Se Netflix piange, HBO Max ed HBO ridono. Sono tre i milioni di nuovi abbonati registrati nel primo trimestre del 2022 dal servizio di video on demand nato nel 2020 e di proprietà del nuovo conglomerato Warner Bros Discovery, fino a pochi mesi fa ancora WarnerMedia e parte dello storico agglomerato di intrattenimento tv e streaming statunitense AT&T. Come riporta Variety, in tutto il mondo HBO Max e HBO con la cifra registrata nel primo trimestre si trovano con un totale generale di 76,8 milioni di abbonati (400 milioni è l’obiettivo posto alla nascita del nuovo soggetto nel 2021 ndr). La crescita di HBO Max/HBO è in contrasto con i risultati del primo trimestre 2022 registrato da Netflix, ovvero una perdita inattesa che si attesta attorno a meno 200 mila abbonati. I ricavi di WarnerMedia per il primo trimestre 2022 sono di 8,7 miliardi di dollari, un 2,5% in più rispetto al primo trimestre del 2021 trainati maggiormente dagli abbonamenti (+4,4%) di HBO Max.

Sempre secondo Variety nell’esposizione dei dati agli azionisti è emerso “come è successo all’inizio di questa settimana con Netflix, l’argomento di condivisione delle password tra abbonati in famiglia e tra abbonati amici”. La dirigenza WarnerBros Discovery ha spiegato che esistono “funzionalità e tecnologia per limitare ciò che si può definire abusi dilaganti”. Insomma, è altamente probabile che cambieranno parecchie cose a livello di regole restrittive negli abbonamenti dei servizi in streaming. E soprattutto la guerra tra i player dello streaming mondiale (Netflix, Amazon, Disney) sembra aver ricevuto un’ulteriore frustata in quello che possiamo già definire un periodo post pandemico visto che oramai in quasi tutto il mondo sale cinematografiche e intrattenimento di ogni tipo all’aperto sono di libero accesso senza restrizioni e perfino senza mascherine.