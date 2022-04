Qualcuno vociferava che avesse dovuto abbandonare l‘Isola dei Famosi 2022 perché in dolce attesa. La verità, invece, è un’altra. Parliamo di Jovana Djordjevic, modella e influencer, sposata dal 2014 con l’ex calciatore di Lazio e Chievo Filip Djordjevic. Jovana, classe 1991, ha partecipato all’ultima edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Un’avventura, però, terminata in anticipo a causa di un problema fisico non meglio specificato dal programma: “Nulla di grave, ma non può rimanere per un problema medico. Queste sono le regole“, aveva affermato l’inviato in Honduras Alvin durante la puntata del 14 aprile scorso. Con un post pubblicato il 19 aprile scorso su Instagram, la modella ha spiegato nei dettagli cosa è accaduto e perché ha dovuto abbandonare il gioco. “Ieri sera non potevo parlare ma volevo dire molto”, ha esordito in riferimento alla ospitata nello studio Mediaset di Milano. Poi la ragazza ha aggiunto: “Il motivo della mia uscita (come tutti voi sapete) riguardava la salute. Ho avuto un problema con un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché ho volevo che si tirasse fuori”.

“Quello che non mi aspettavo era la risposta del chirurgo locale che mi diceva che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico etc. Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un ‘intervento’ (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo) – ha spiegato -. Non volevano alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l’operazione o lasciare il gioco. Ovviamente, ho scelto l’altra opzione“. E ancora ha raccontato: “Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi SENZA tagli, medicine ecc. Ero pronta per tornare subito in Honduras ma quello non è stato possibile. Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via”.

Infine ha concluso: “Comunque, questa è stata una delle esperienze più difficili e belle che abbia mai avuto e sono felice di averla vissuta la possibilità di provare almeno, però sono anche molto triste per lasciare il gioco così presto, ci tornerei subito se fosse possibile!”. Jovana rimarrà dunque in Italia e farà compagnia agli altri ex naufraghi: Antonio Zequila, Floriana Secondi, Roberta Morise e Marco Melandri, eliminati al televoto. Ma anche Silvano Michetti dei Cugini di Campagna (squalificato per un’espressione blasfema) e Jeremias Rodriguez, fratello di Belén, che si è ritirato di recente affermando: “I reality non mi piacciono, non fanno per me”.