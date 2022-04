“Di colpo i Caraibi sembrano i Lidi ferraresi“. Nicola Savino ha fatto una battuta durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì scorso. In riferimento a cosa? Alcuni concorrenti si erano tuffati in mare dopo essersi cosparsi di fango e l’acqua è diventata marrone. Da qui la battuta di Savino che al reality è in veste di opinionista. Piaciuta? A tanti sicuramente sì ma non a chi nei Lidi ferraresi gestisce attività turistiche. Il Comune di Comacchio si è rivolto direttamente al conduttore: “Siamo rimasti sorpresi dall’esternazione che possiamo ritenere – eufemisticamente – infelice, del conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino, con riferimento ai Lidi “ferraresi”, nella puntata di lunedì scorso all’Isola dei famosi. Noi siamo pronti ad accoglierlo quando vorrà. La costa di Comacchio sarà ben lieta di averlo come gradito ospite per mostrargli le bellezze naturali, artistiche, archeologiche e culturali di tutto il territorio”, si legge su Facebook. Molti i commenti ma non tutti “contro” il conduttore: “Abbiamo dei lidi bellissimi. Anziché fare i permalosi e mettere il muso, vediamo di lavorare per migliorare le cose, l’offerta e l’accoglienza. Dai su ognuno nel suo piccolo possiamo fare molto di più“, “È una critica che dovrebbe fare lavorare chi deve lavorare sul territorio. Ps. I lidi sono comunque belli ma vanno sistemati…“, “C’è poco da incazzarsi, l’argilla colora così il mare da noi. Dato di fatto. Preoccupatevi di sistemare le cose che non vanno… tipo la spiaggia di volano e nazioni ormai inesistenti“. Decisamente più duro il post del proprietario di uno stabilimento nella zona: “Le ricordo che il nostro territorio, insieme agli operatori e ai abitanti meritano rispetto, si vergogni a paragonare una pozzanghera al nostro territorio, spero che il nostro presidente di regione, il nostro sindaco, e le associazioni di categoria la citino in giudizio, è vergognoso offendere così gratuitamente, siamo lavoratori e gente per bene, e le nostre coste sono belle pulite, con operatori balneari che danno anima e corpo, si vergogni!”.