Il confronto tra l'ex presidente e l'anchorman britannico Piers Morgan verrà trasmesso il 25 aprile all'interno del nuovo programma 'Piers Morgan Uncensored'. Lo spot andato in onda sul canale inglese TalkTV è stato definito dal tycoon come il risultato di un montaggio di una "noiosa intervista" fatto "in modo illegale e ingannevole"