A seguito di una sentenza della giudice federale della Florida, Kathryn Kimball Mizelle, l’amministrazione Biden ha sospeso l’obbligo di indossare la mascherina anti-Covid sui trasporti pubblici, treni e aerei. Mizelle, nominata nel 2020 da Donald Trump, ha definito “arbitraria e capricciosa” la scelta del Centers for Disease Control and Prevention di prorogare l’obbligo sui mezzi di trasporto fino al 3 maggio.

Ieri sera, 18 aprile, la Transportation Security Administration ha diffuso un comunicato per revocare la disposizione, dando modo alle compagnie di adeguarsi. In conformità con la decisione della Tsa, l’American Airlines non richiederà più di indossare il dispositivo di protezione individuale negli aeroporti americani e sui voli nazionali.

In un comunicato, American Airlines afferma che “nel mantenere l’impegno a creare un ambiente accogliente per tutti, passeggeri e dipendenti possono continuare a scegliere di indossare la mascherina“. Da parte sua, Southwest Airlines incoraggia ad “adottare la decisione migliore per il proprio benessere”. Anche le compagnie minori come JetBlue, Alaska Airlines, Spirit Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines e Allegiant Airlines hanno annunciato che le mascherine non saranno più obbligatorie.