“Questa è una marcia necessaria. Abbiamo bisogno di gridare insieme a Papa Francesco ‘fermatevi’. Perché la guerra è una follia”. Così Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore della Marcia per la pace, lancia la Perugia-Assisi che si terrà domenica 24 aprile. “Dobbiamo chiederci cosa noi possiamo fare per ottenere la pace: innanzitutto chiederlo ai nostri governanti – afferma Lotti, che aggiunge – gli Stati Uniti dopo l’11 settembre, per 20 anni hanno cercato di ammazzare tutti i talebani in giro per il mondo e dopo 20 anni di distruzione, si sono messi intorno a un tavolo con loro. Se si è negoziato con i talebani, allora si può e si deve anche tornare a negoziare con Putin”.