Mentre il presidente ucraino Zelensky continua a richiedere armi per Kiev e aiuto militare dai paesi Nato, sul web è apparso e diventato virale un videoappello che sembra rivolgersi agli ultraricchi. Il filmato si intitola Buymeafighterjet, ossia “comprami un aereo da guerra“. Nel breve video, realizzato con tecniche simili a quelle pubblicitarie e tradotto in inglese, si vede un pilota non identificato parlare davanti a un aereo danneggiato, alternato a immagini del conflitto e delle città distrutte dai bombardamenti. “Fin dall’inizio della guerra, abbiamo chiesto alla Nato di chiudere lo spazio aereo – scrivono i promotori dell’iniziativa – oppure di fornirci jet da guerra. Ma i governi del mondo hanno paura che il conflitto si estenda fuori dall’Ucraina. Quindi ti chiediamo, filantropo, di usare le tue capacità finanziarie e politiche per comprare e consegnarci un jet da combattimento per l’Ucraina. Un aereo può salvare vite innocenti”. Il filmato è stato caricato sui canali social e Youtube il 12 aprile e in una settimana ha ottenuto migliaia di condivisioni insieme all’hashtag #buymeafighterjet, comprese quelle del sindaco di Leopoli Sadoyyi e del consigliere del ministro degli Interni Gerashchenko. Il sito web collegato all’iniziativa però attualmente risulta inesistente e il Washington Post non è riuscito a mettersi in contatto con i promotori della campagna