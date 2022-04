“Lo so non è una cosa intelligente quella che sto facendo ma ho bisogno di dire la verità“. Ha esordito così Nina Moric nel lungo sfogo notturno pubblicato nelle sue Instagram Story: un flusso di coscienza in cui la showgirl ha puntato ancora una volta il dito contro l’ex compagno Fabrizio Corona, accusandolo di averle rovinato la vita. L’occasione – l’ultima in ordine di tempo – è stato il fatto che l’ex re dei paparazzi non le ha fatto avere contatti con il figlio Carlos nemmeno per Pasqua, come ha voluto dimostrare pubblicando anche gli screenshot delle loro conversazioni: “Hai tolto il telefono a mio figlio, non mi fai sapere nulla di lui – accusa Nina Moric in uno de tanti video pubblicati, visibilmente sconvolta -. Mi hai portato via mio figlio perché ti è servito per uscire dal carcere“.

“Ora Fabrizio quale sarà la tua prossima mossa? Andrai in tv a dire che sono una drogata? Vai pure ma la verità è un’altra – è tuonata ancora la showgirl – . Mi danno della pazza ma io non sono pazza. Pensi di farmi paura? Non puoi fare paura a chi non ha più nulla da perdere”. Quindi la minaccia e una frase che ha messo in allarme i suoi fan: Nina Moric ha dichiarato di avere una “bomba” che se rivelata potrebbe far tornare in carcere Corona. “Mi hanno tolto tutto, ora dico la verità e poi sparisco per sempre”, ha detto sdraiata sul letto. Neanche a dirlo, in tanti hanno temuto un gesto estremo: “Mi state scrivendo in tanti ‘ti stai suicidando?’, no state tranquilli sono una combattente e se non lo ho fatto quando nessuno mi avrebbe cercata perché dovrei farlo ora?”, ha rassicurato subito. E poi, quando ormai si era fatta l’alba, ha concluso: “Questo giorno non accadrà mai più”.