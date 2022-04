Molto ironica Belen Rodriguez, ospite di Fedez e Luis Sal a Muschio Selvaggio. La showgirl argentina ha raccontato di una campagna pubblicitaria fatta come testimonial insieme alla sorella Cecilia: “Stavamo in alta quota a 3500 metri e c’era un drone che girava. A un certo punto il videomaker che si occupava del drone grida ‘Stop! C’è un caz** gigante!’. Abbiamo dovuto rigirare tutto”. “Perché uno aveva disegnato un caz** gigante nella neve?“, chiede Fedez. Risate. La conversazione si sposta sulla televisione di oggi ma non passa molto prima che il rapper chieda a Belen: “Cosa ne pensi di OnlyFans?“. Lei non sa che sia, o almeno così dice. “Perché io è mia moglie – continua Fedez ironico – ne abbiamo parlato. Solo foto dei piedi di Chiara. Magari li dà in beneficenza i soldi, non lo so”. Belen osserva che così magari la perversione diventa qualcosa di positivo e Fedez aggiunge che non c’è niente di male se a qualcuno piacciono i piedi. La cosa diventa un filo esagerata con doppio senso di Belen, Fedez spiega cos’è OnlyFans e i profili che segue: “Io devo dire l’onesta verità, per lavoro mi sono abbonato a dei profili. Mi ero abbonato a dei profili perché abbiamo intervistato in questa sede una ragazza che ha un profilo OnlyFans, Riae, solo per capire come funzionasse. Mi sono abbonato a dei profili così. Avevo fatto l’abbonamento al profilo di Tyga. Un rapper che ha un caz** enorme. Ha un pisello enorme. È un trapper che su OnlyFans fa il pornoattore”. La conclusione di Belen? “Porco”.