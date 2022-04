Era il 28 ottobre 2021 quando Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez annunciavano, attraverso i social, di essere in attesa di due gemelli. Ieri, però, è arrivata la tragica notizia: durante il parto uno dei due neonati non ce l’ha fatta. Drammatico il messaggio del calciatore che, su Instagram, ha scritto: “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che qualsiasi genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutta la loro assistenza e supporto”.

La famiglia del calciatore si è subito unita al dolore della coppia. A mostrare supporto è stata Katia Aveiro, sorella di Ronaldo: “Vi amo e il mio cuore è tutto per voi. Il nostro angioletto è già in braccio a nostro padre e la nostra bambina, forte e in salute, ci insegnerà ancora di più che solo l’amore conta“. Anche la madre, Dolores Aveiro, è vicina alla famiglia del figlio e ha commentato il post attraverso un emoji triste. Sono tanti anche gli amici e colleghi del calciatore che in queste ore stanno inviando messaggi di conforto, a iniziare dalla sua squadra, il Manchester United: “Il tuo dolore è il nostro dolore. Inviamo amore e forza a te e alla tua famiglia in questo momento”. Toccanti le parole di Marcus Rashford, suo compagno di squadra, che ha twittato: “I pensieri sono con te e Georgina, fratello. Mi dispiace tanto”.

Your pain is our pain, @Cristiano ???? Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

Tra i nomi di chi in queste ore ha avuto un pensiero per la coppia anche il velocista giamaicano Usain Bolt e il giornalista Piers Morgan: “Notizie strazianti. Le mie più sentite condoglianze a te e a tutta la tua famiglia”.