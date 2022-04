Con delle stories su Instagram, Fedez ha presentato Fondazione Fedez, il progetto a cui vuole dedicare le sue energie nel prossimo futuro. “È una realtà filantropica senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: sociale, solidarietà e pubblica utilità“. L’idea è venuta al rapper nelle scorse settimane, quando, a causa della delicata operazione al pancreas a cui è stato sottoposto, ha dovuto passare diversi giorni in ospedale: “Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono subito messo al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita”.

L’impegno della Fondazione è quello di proteggere e aiutare minori, minoranze e persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia. L’interesse di Fedez verso queste tematiche non è una novità. Nel 2020, tramite una grande raccolta fondi, ha contribuito alla costruzione di un nuovo reparto Covid al San Raffaele di Milano, e, qualche giorno fa, di fronte all’emergenza in Ucraina, il rapper ha acquistato per Croce Rossa un automezzo isotermico per il trasporto di medicinali.