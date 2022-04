È morta a 28 anni Maria Sofia Paparo, stroncata da un malore improvviso. La nuotatrice professionista ha raccolto in carriera diverse vittorie a livello regionale, ha partecipato in staffetta alla Capri-Napoli ed è stata una dei primi atleti a far parte del Master team Speedo. Paparo era collaboratrice del magazine Swim4life Magazine che la ricorda così: “Siamo sconvolti nell’apprendere e divulgare la terribile notizia della perdita di Maria Sofia Paparo, scomparsa alla prematura età di 28 anni a causa di un arresto cardiaco. Nell’ultimo anno aveva cambiato completamente vita, con l’obiettivo di trasferirsi per amore e lo scorso 13 marzo aveva dato promessa di matrimonio. Ragazza straordinaria, intelligente, sensibile e sempre molto disponibile, è conosciuta da tanti proprio per le sue immense qualità umane”. Il prossimo 28 aprile, Paparo avrebbe dovuto laureasi in Scienze e tecnologie della navigazione all’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, che in un post ha espresso la propria partecipazione “al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici”. I funerali sono stati celebrati oggi nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a San Giorgio a Cremano (Napoli).