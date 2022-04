A rendere “popolare”, se così si può dire, questa pratica è stata Barbra Streisand. L’attrice e cantante, icona in tutto il mondo, nel 2018 ha clonato due cagnolini con cellule provenienti dalla defunta e amatissima Samantha, la sua bianca Coton de Tulear morta nel maggio 2017. Una scelta, quella dell’interprete di Come Eravamo, che ha fatto molto discutere. Così come sta accadendo per quanto deciso da Kelly Anderson, un’influncer statunitense che ha deciso di clonare il suo gatto Chai. Morto nel 2017, il felino è stato definito da Anderson “perfetto”: “Aveva qualcosa di speciale anche se non saprei come descriverlo, era l’animale perfetto per me e volevo ancora averlo ancora al mio fianco”. Ecco che l’influencer, parlando con una vicina ha scoperto che Chai, morto nel 2017, si poteva clonare e si è rivolta alla ViaGen: 25 mila dollari e quattro anni dopo è arrivata Bella: “È stato possibile attraverso una biopsia cutanea di Chai”. I due gatti sono identici ma, secondo la proprietaria, hanno un carattere molto diverso. Bella ha un profilo Tik Tok e un sito ma molte sono le critiche che Anderson riceve, non solo dagli animalisti. Una curiosità: clonare un cane costa 50 mila dollari, un gatto 25 mila.