I due uomini più potenti del mondo, Elon Musk e Jeff Bezos, insieme per il sociale? Così sembrerebbe, da uno scambio di battute, ora eliminato dal fondatore di Tesla, su Twitter. Musk, che è molto attivo sul social, ha indetto un sondaggio, chiedendo ai follower se fosse una buona idea utilizzare la sede di Twitter come rifugio per i senzatetto, dato che, con lo smart working, tutti i dipendenti lavorano adesso da casa. Il papà di Amazon, a sorpresa, risponde facendo riferimento all’esperimento fatto al quartier generale di Amazon a Seattle, trasformato in rifugio per famiglie in difficoltà: “Grande idea. Ha funzionato benissimo e ha reso più facile la vita ai dipendenti che volevano fare volontariato”. Commento accolto con entusiasmo da Musk, che ha replicato: “Ottima idea!”.