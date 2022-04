“Io con Soleil non ho mai avuto un rapporto di amicizia, è stata mia cognata ma non siamo mai state amiche, andavamo anche d’accordo ma non abbiamo coltivato alcun rapporto. Quando si sono lasciati ero contenta“. A parlare così è Cecilia Rodriguez e la “cognata” in questione è Solei Sorge. Sì, perché la ex gieffina Soleil ha partecipato anche all’Isola dei Famosi nel 2019, insieme a Jeremias Rodriguez. Lì, i due ebbero un flirt durato anche lontano dall’Honduras. E a quanto pare la sorellina Cecilia non apprezzava granché. Ospite di Casa Chi, Cecila ha parlato anche dell’attuale esperienza del fratello all’Isola (sì, “c’è cascato di nuovo”, stavolta insieme al padre Gustavo): “Lui non fa parte del mondo dello spettacolo quindi gli risulta difficile avere a che fare con le persone che ci sono dentro. Non è ipocrita, è una persona vera, potrebbe essere un po’ ‘paraculo’ ma lui non ci riesce.”