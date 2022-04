In occasione dell’uscita di Piacere di conoscerti, il film sulla vita di Laura Pausini disponibile su Prime, Laura Pausini ha aggiornato la stampa sull’andamento dei “lavori in corso” per l’Eurovision Song Contest 2022, che condurrà insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. Nelle scorse settimane erano uscite indiscrezioni, che attribuivano alla Pausini atteggiamenti da diva. Era stato Dagospia a rivelare anche un presunto timore di Cattelan di passare per semplice ‘valletto’ della cantante. In un’intervista al Corriere della Sera, però, Laura Pausini smentisce il rumor: “Sfatiamo subito una notizia che ho letto in questi giorni. Dicono che non vado d’accordo con Alessandro Cattelan. Con Ale siamo molto amici ed il fatto che sia con me sul palco è uno dei motivi per il quale ho accettato di presentare lo show. Vorrei proprio sapere chi diffonde queste fake news. Ho accettato di farlo perché ci sono Ale e Mika. E ho pure trattato per ridurre a tre i cambi d’abito. In origine avrebbero dovuti essere quattro”.

Nessun clima teso tra i conduttori dell’Eurovision, quindi, ma solo tanta voglia di regalare al pubblico un grande show. L’Eurovision Song Contest si terrà a Torino, dal 10 al 14 maggio, e per l’Italia, in gara, ci saranno Blanco e Mahmood.