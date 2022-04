Difficile vederli insieme. Francesca Fagnani ed Enrico Mentana sono una coppia di lunga data decisamente poco incline al gossip. Eppure Chi, ‘che tutto vede e tutto può’, pubblica alcune rare foto dei due. Dopo una cena in un ristorante ai Parioli, Roma, i due giornalisti sono usciti insieme e sono apparsi molto divertiti dalla presenza dei paparazzi. Il direttore del TgLa7 è impegnato in quotidiane “maratone” sulla guerra Russia Ucraina e quello immortalato dai fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini è forse uno dei rari momenti liberi trascorsi insieme alla compagna. E sempre su Chi, Fagnani ha risposto ad alcune domande in una sorta di autointervista, per esempio su come va la storia con Mentana: “La domanda mi coglie di sorpresa, dovresti chiederlo a Dario Fabbri, l’analista di geopolitica con cui è in diretta da oltre un mese”.