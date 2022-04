Se una è una superstar, lo è anche quando arriva l’imprevisto sul palco. Perché la sua reazione è di totale noncuranza, come se niente fosse accaduto. Così Katy Perry quando le si sono strappati i pantaloni sul sedere durante l’esibizione ad American Idol, non ha battuto ciglio. Mentre gli altri due giudici dello show (Luke Bryan e Lionel Ritchie) si stavano divertendo un mondo e il pubblico è andato su di giri, lei, Katy, ha gridato: “Riappiccicatemi il sedere!“. E così due addetti allo show hanno messo dello scotch giallo sui pantaloni (effetto non bellissimo a dire la verità). E la popstar ha postato il video sulla sua pagina Instagram, molto divertita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry)