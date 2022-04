“Sono reduce da un’operazione che purtroppo non è andata bene, sono molto vicina a Fedez e a tutti coloro che sono costretti al ricovero in ospedale”. Ha esordito così Dalila Di Lazzaro nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. L’ex modella e attrice, oggi impegnata nel sociale, è stata ospite di Serena Bortone assieme al compagno Manuel Pia e nel corso dell’intervista ha parlato delle sue condizioni di salute, tirando poi le somme della sua vita, tra aneddoti inediti e un incidente aereo in cui ha rischiato di morire. “Ho un dolore neuropatico cronico, è qualcosa che ti annienta. Dopo tre incidenti, faccio fatica a camminare”, ha spiegato Dalila Di Lazzaro.

Quindi ha raccontato dell’incidente in cui ha temuto per la sua vita: “Quando ero modella, ero andata a New York per posare ed ero stata invitata da un amico, con un aereo privato, da Miami alle Bahamas. Mentre sorvolavamo il triangolo delle Bermuda, l’aereo ha iniziato a perdere quota, ho sentito la pressione e l’aereo è atterrato sull’acqua, tra sette-otto sobbalzi. Ho temuto di morire d’infarto, c’era gente ferita, è stata una vicenda terribile e siamo stati fortunati che sia accaduto di giorno, altrimenti non ci avrebbero trovato. Intorno a noi c’erano gli squali, ci siamo dovuti arrampicare in attesa dei soccorsi. In quel momento la mia carriera era in ascesa negli Stati Uniti, ma da quel momento non ho più preso un aereo, tranne quando fui costretta a prenderne uno con l’inganno dopo che il mio agente aveva firmato un contratto per un film con Alberto Sordi. Lui mi teneva la mano in aereo, avevo preso anche delle pasticche”.

Quindi ha parlato delle sue storie d’amore con i divi di Hollywood, Jack Nicholson e Richard Gere: “Ci siamo persi di vista, è passato tanto tempo. Se li dovessi incontrare, li abbraccerei. Richard Gere era un ‘bòno’ mai visto, che mi corteggiò molto. Ricordo bene anche quando si avvicinò al buddismo e mi fece conoscere anche il Dalai Lama, tra loro due c’era un’unione pazzesca. Richard Gere è davvero una grande persona, anche se ho sempre preferito le persone comuni, non i vip famosi in tutto il mondo”. E ancora: “Nicholson era divertente, simpatico, brillante, intelligente. Abbiamo passato quattro giorni e quattro notti a Venezia, mi diceva che per lui ero ‘una crema dolce'”.