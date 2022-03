Solo qualche mese fa aveva annunciato il ritiro dalle scene, precisando: “Mi tengo solo la scuola TAM (Teatro Accademia Marescotti) con 15-20 allievi ogni anno ai quali insegno recitazione”. Adesso Ivano Marescotti ha sposato una sua ex allieva: Erika Leonelli, di 49 anni. L’ex interprete, 76 anni e la neo-moglie sono convolati a nozze – dopo 5 anni di fidanzamento – sabato 26 marzo presso l’Ecomuseo delle erbe palustri di Bagnacavallo (Ravenna). Qui sono custoditi tanti dei vecchi manufatti in erba palustre intrecciati a mano dal padre di Marescotti. La cerimonia è stata piuttosto originale, celebrata in dialetto romagnolo e, come da antica tradizione, il presidente del museo ha regalato loro un dono speciale: una ‘sporta’ in erba palustre con all’interno pane, che rappresentava il necessario, il sale, che rappresentava l’ingegno, e il vino, che rappresentava il ‘di più’, così come riportato da Ravenna Today.

“Spero anche che sia l’ultimo matrimonio – ha scherzato Marescotti intervistato dal Resto del Carlino -. Cosa c’era di diverso dai precedenti? Di sicuro la moglie (la sua terza, ndr). Finalmente l’ho trovata e spero che lei abbia trovato me. In ogni caso, come in tutte le cose, l’ultimo è sempre il migliore”. Poi ha aggiunto: “È arrivata la vecchiaia e meno male considerata l’unica altra alternativa possibile. E spero anche che duri”.