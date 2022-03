Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In – ieri 27 marzo – anche Francesco Paolantoni, l’attore partenopeo che di recente è stato ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta. Ad accompagnarlo per spostarsi sulla sedia a rotelle c’era Stefano De Martino, conduttore e collega di Stasera tutto è possibile. “Mi fai tenerezza, perché anche io son tutta fratturata”, ha detto la padrona di casa facendo riferimento alle sue ripetute cadute negli anni.

Poi la conduttrice, ormai “grande esperta” tra fratture e altri problemi di salute (come quello ai denti), ha domandato a Paolantoni: “Ma anche il dito? È reciso? Se sì e non recuperi, devi operarti”. Allora il comico: “Sono caduto come un cretino con lo scooter. La classica buca napoletana, comunque al dito mi sono già operato, non sento niente”. “Quello ormai da tempo”, è intervenuto Stefano De Martino dopo avergli dato una ‘manata’ nelle parti intime. “Ma gli fai male, proprio lì – ha scherzato Venier -. Francesco, sei come Amanda Lear? La boutique è chiusa”, ha detto la conduttrice in riferimento ad una battuta della cantante proprio nello studio di Domenica In. “La sua boutique è fallita, ma anni fa”, ha infine aggiunto De Martino tra le risate del pubblico.