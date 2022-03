Saranno anche valigie griffate, ma Polina Kovaleva dovrà farle. E alla svelta. Dovrà andarsene dalla milionaria dimora londinese che ha acquistato in contanti e senza mutuo. Una ricchezza inspiegabile. Accade così, per effetto delle sanzioni Ue imposte alla Russia e ai suoi oligarchi, che anche la bellissima figlia di Svetlana Polyakova, la Svetlana considerata storica amante del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, debba cambiare vita. E Paese. Entrambe, madre e figlia, vivono in un appartamento nel cuore della Londra bene, l’esclusivo quartiere di Kensington. Più che un appartamento, una dimora lussuosa da 4,4 milioni di sterline, 5 milioni di euro. Pagati cash. La spiegazione? Si ipotizza che siano il frutto di lauti regali donati dal politico, che sarebbe anche il padre di Polina, alle due donne.

A chiedere l’origine di tutta quella ricchezza, non solo legata alla casa milionaria ma a uno stile di vita davvero troppo elevato per chi non ha un lavoro, è stata l’investigatrice della Fondazione anti corruzione di Aleksei Navalny, Maria Pevchikh. Che anche su Twitter si chiede: “Come ha comprato una casa del genere? Spieghi l’origine dei suoi capitali”. E aggiunge: “Polina e sua madre devono essere sanzionate. Polina deve fare le valigie Louis Vuitton, salutare la sua vita britannica e lasciare il Regno Unito. Se non è in grado di spiegare da dove ha ottenuto i 4,4 milioni di sterline, la sua proprietà deve essere sequestrata secondo la procedura delle sanzioni”.

Ma chi è e come vive Polina Kovaleva, la bellissima bionda di 26 anni che ama pubblicare foto della sua splendida e griffata giornata? Prima posta se stessa in abbigliamento da tennis bianco e blu in un campo da gioco di Hyde Park, poi sulla barca, poi è a bordo vasca di una piscina da sogno che ha alle spalle architetture neoclassiche e un tramonto ‘esclusivo’. Un luogo bucolico dietro l’altro la sua vita: “Il suo flusso di post Instagram sembra una vacanza non-stop”, scrive ancora Pevchikh. Laureata in marketing ed economia e con un master all’Imperial College di Londra, non ha un lavoro. Condizione che condivide con la madre, anch’essa disoccupata. Polina sarebbe però molto impegnata, secondo quanto si dice, in mega party esclusivi, sport esclusivi, abiti esclusivi, auto esclusive. In passato avrebbe invece lavorato per Gazprom e altri colossi legati a Mosca e, sempre in passato, sarebbe vissuta in un’abitazione londinese di proprietà dell’ambasciata russa. Sarebbe anche stata sull’aereo del ministero degli Esteri Lavrov decine di volte. Con la madre condividerebbe anche un appartamento a Mosca, valutato 6-8 milioni di dollari, e una dacia nella regione di Mosca.

Per il ministero degli Esteri britannico applicare sanzioni a Polina è un segnale forte. In sintesi: le restrizioni impediranno ai cittadini e alle imprese del Regno Unito di trattare con fondi o risorse economiche di proprietà, detenute o controllate dalla giovane russa. La storia di Polina aveva fatto sensazione già tempo fa. Si chiedeva il sequestro del suo appartamento a Kensington. Non essendo ufficialmente legata tramite parentela a Lavrov, che invece ha famiglia ufficiale e pubblica (Maria Lavrova è la moglie), per la Gran Bretagna Svetlana e Polina sono due donne single e disoccupate. Ma dedite alla bella vita, sfacciatamente ostentata.