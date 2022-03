“Ci sbagliavamo su Meghan Markle“. A un anno dalla morte del principe Filippo, trapelano nuove indiscrezioni sul suo rapporto con la moglie del nipote, il principe Harry. A rivelarle è Christopher Andersen, autore di “Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” citato dal tabloid britannico Mirror. Secondo le indiscrezioni riportate dall’esperto reale nel suo libro, il Duca di Edimburgo sarebbe andato su tutte le furie una volta saputo dell’annuncio di Harry e Meghan che si dicevano pronti a lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti. Nessun membro della famiglia reale, infatti, ne era a conoscenza e così Filippo sarebbe andato dritto dalla regina Elisabetta a sfogare la sua “rabbia” verso il nipote e la moglie, confidando poi a uno dei suoi più stretti collaboratori che “ci siamo sempre sbagliati su di lei”.

Non solo. Sempre secondo Andersen, anche il principe Carlo avrebbe avuto una reazione “spaventosa” alla decisione del trasferimento, come ha appreso dallo staff dell’erede al trono. Nel libro riferisce anche di una presunta conversazione telefonica tra Harry e suo padre nella quale gli sarebbe stato chiesto di “provare a risolvere il problema”. Rivelazioni che, neanche a dirlo, stanno già facendo molto discutere tra i sudditi di Sua Maestà: “Non commentiamo libri di questo tipo perché ciò rischia di dargli una qualche forma di autorità o credibilità”, è stata la replica lapidaria di Buckingham Palace alle indiscrezioni di Christopher Andersen.