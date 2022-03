I Maneskin hanno annunciato le date del tour mondiale Louds Kids: 48 concerti fra Nord America ed Europa. Il Tour nei club europei, precedentemente posticipato, si sposta nei Palasport nel 2023. La nuova avventura dal vivo partirà il 31 ottobre da Seattle. In calendario sono state cancellate le tappe previste in Russia mentre i Live in Ucraina sono stati sospesi per la guerra in atto. Dopo aver affidato ad un comunicato la decisione di non prevedere concerti in Russia (“Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà”), Victoria e Damiano sono tornati sull’argomento, dopo aver vinto il premio Best New Alternative Artist, durante il recente gran gala iHeartRadio Music Awards a Los Angeles.

“Penso che questa sia una situazione molto difficile – ha affermato Victoria ai microfoni dell’agenzia AP – penso sia giusto schierarsi con l’Ucraina e mostrare rispetto per loro. Ovviamente non è colpa dei fan russi, ma non ce la sentiamo. Non ci piace l’idea di dare sostegno al Governo (russo, ndr) in questo momento”. Poi è intervenuto Damiano: “Andare lì sarebbe come fare qualcosa per il Governo, quindi non mi sentirei molto a mio agio nel farlo... Ovviamente con tutto il dovuto rispetto per i fan russi, sappiamo che i civili non vogliono questa situazione. Purtroppo è così e dobbiamo supportare quello che è giusto ed è quello che abbiamo deciso di fare”.

Dopo il tour in Nord America, i Maneskin daranno il via alla tranche europea in Italia, a Pesaro, il 23 febbraio 2023. La band sbarcherà in location storiche come la O2 Arena di Londra, la Accor Arena di Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino, con l’aggiunta di nuove date in Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia. Tutti gli show all’aperto compresi Verona (28 aprile), Circo Massimo (9 luglio) e Lignano Sabbiadoro (23 giugno) sono confermati.