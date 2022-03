Da più di un mese circola un pettegolezzo su Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico. I due, infatti, sarebbero in crisi. Adesso, a rompere il silenzio, è stata Alena Seredova, ex moglie del portiere. Chiacchierando via social con i fan, ieri 23 marzo, la showgirl ha risposto alla domanda di uno di loro che le chiedeva: “È vero che il tuo ex marito non si vuole sposare e la coppia è in crisi?“. “Non ne so assolutamente nulla. Devo dire la verità: a malapena seguo questi gossip”, ha replicato Seredova, separata da Buffon dal 2014. Le voci erano arrivate dal settimanale Nuovo, il quale riportava alcune scottanti dichiarazioni di una collega di Ilaria D’Amico che, però, aveva preferito rimanere anonima. Dove sarà la verità? Difficile a dirsi.